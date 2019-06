El 45% de les cigarretes de Tolosa provenen d’Andorra

Segons una enquesta encarregada per la companyia de tabac Seita Imperial Tobacco (Imperial Brands), més de la meitat de les cigarretes consumides a Tolosa de Llenguadoc no es compren a les botigues de tabac franceses. De fet, si es dona fiabilitat a una «enquesta de carrer» duta a terme per la indústria del tabac i que s’informa de l’enviament des del sud, el 55% de les cigarretes fumades a la ciutat rosa provindrien d’altres països.

L’enquesta, realitzada a través d’entrevistes amb fumadors, però també a través de la recopilació de paquets usats, revelen que el 45% de les cigarretes venudes «fora del circuit» a Tolosa vindrien d’Andorra i el 32% d’Algèria. Una xifra creixent des del 2017, quan la Seita indicava que «només» el 38% de les cigarretes consumides localment eren estrangeres. Així doncs, les xifres situarien Tolosa de Llenguadoc com la segona ciutat més gran de França amb els consumidors més grans de cigarrets procedents de circuits no oficials. La primera seria, segons Seita, Perpinyà.

Preocupació als estancs

Per a Gérard Vidal, president dels estancs d’Haute-Garonne entrevistat pel diari, la situació és preocupant. Si es confirma que les vendes de tabac van caure un 9% a França l’any passat, es pregunta «a quin preu». Seita recorda que França va tancar l’any passat més de 500 botigues de tabac.

I si els estancs confien en el futur augment del preu de les cigarretes a Andorra, en els pròxims mesos la situació seguirà sent crítica per a la professió. El govern andorrà va aprovar una llei que preveu l’augment del preu, però encara serà al voltant del 35% més barat que a França.