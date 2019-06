La Creu Roja millorarà les formacions en primers auxilis

La investigadora per a la Fondation Croix-Rouge Française, Céleste Fournier, va visitar Andorra en el marc del conveni que la Creu Roja Andorrana va signar per al desenvolupament d’un programa de recerca per la millora en l’eficàcia de les formacions de primers auxilis. Aquesta iniciativa es duu a terme a Creu Roja perquè és una de les primeres societats nacionals en formar una generació sencera de joves ciutadans a través del sistema escolar.

En un futur, i gràcies a aquest programa científic iniciat des del Centre Mundial de Referència en Primers Auxilis, s’espera poder crear un document amb paràmetres unificats sobre l’aplicació de les tècniques pedagògiques i bones pràctiques en la formació de primers auxilis.

Durant les formacions impartides pel Centre nacional de Formació de la Creu Roja Andorrana, s’analitza com pot variar el resultat d’una formació segons el compromís i la responsabilitat del formador en la comunicació amb els alumnes. Aquesta recerca abordarà, a més dels coneixements i les competències, quines són les capacitats oportunes que els formadors creuen que han de desenvolupar cap als alumnes; una enquesta prèvia i una a posteriori de la formació per conèixer la confiança i la voluntat dels socorristes.