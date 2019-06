Nicolas Sarkozy serà jutjat per tràfic d’influències i corrupció

L’expresident de França i excopríncep francès Nicolas Sarkozy serà jutjat per la justícia per corrupció i tràfic d’influències en l’anomenat cas de les escoltes, després del rebuig definitiu als recursos que havia presentat. Es converteix així en el primer expresident jutjat per corrupció en seixanta anys.

Segons va avançar EFE, el Tribunal de Cassació va denegar aquest dimarts els recursos interposats tant per Sarkozy com pel seu advocat Thierry Herzog i l’antic magistrat Gilbert Azibert per evitar el judici. El procés està previst que tingui lloc en els propers mesos, segons Le Figaro, i és el primer en què un excap d’Estat serà jutjat per corrupció a França des de la instauració el 1958 de la V República. La investigació es va donar per finalitzada el 2016 i els jutges d’instrucció van validar que fossin asseguts a la banqueta el març de 2018, però aquesta decisió va ser recorreguda. Els magistrats havien punxat el telèfon de Sarkozy davant les sospites que va poder rebre finançament del règim libi de Muammar al-Gaddafi (1969-2011) durant la campanya que el 2007 el va portar a l’Elisi, cosa per la qual va ser imputat el 21 de març de l’any passat.

Les converses deixaven entreveure que Sarkozy estava disposat a ajudar al jutge a obtenir un càrrec a Mònaco a canvi que influís en la decisió del Tribunal Suprem sobre el cas Bettencourt. A més, Sarkozy també té pendent un altre procés per presumpte finançament irregular de la seva campanya a les presidencials del 2012.