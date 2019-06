Ubach qualifica de «desastre» l’acampada pels preus dels lloguers

Els organitzadors de l’acampada pels elevats preus del lloguer de l’habitatge van lamentar la poca assistència i suport a la protesta que va iniciar-se el dijous a les 13.00 hores a la plaça del Poble i que s’havia d’allargar fins ahir a la mateixa hora. «Ha estat bastant desastre i amb prou feines hi han passat un centenar de persones, ja que el mal temps ens va obligar a desmuntar l’acampada a correcuita gairebé a les deu del vespre i avui [ahir] ja no hi hem tornat per la mala previsió meteorològica», va valorar el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach. El president de Podem Andorra, Joan Seguí, en canvi, va mostrar-se més optimista i va considerar que havia anat «prou bé». De fet, va apuntar que la conclusió que van extreure de la taula rodona celebrada el dijous a la tarda és que «si el Govern no fa accions per protegir l’habitatge, serà coautor de la situació actual i inclús pot convertir-se en autor d’un delicte per omissió». Per això, tot retraient que l’Executiu actua de cara a la galeria, Seguí va reivindicar «un pla d’acció ràpida per tal de resoldre l’actual emergència social».

En aquest sentit, Ubach va subratllar que els pisos de nova promoció «són d’alt estànding i tenen preus inassumibles». Per això, va insistir un cop més en l’organització d’una cimera social per tractar el problema d’accés a l’habitatge tal com van traslladar aquesta mateixa setmana al ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo. «Els sindicats tenim la vareta màgica i es tracta únicament d’establir un topall de 7 euros al metre quadrat per fixar el preu del lloguer i d’incentivar la construcció de pisos de protecció oficial», va aclarir Ubach.

Malgrat el fracàs d’aquesta acampada, Seguí va indicar que de moment no han previst altres accions durant l’estiu i que no serà fins al setembre que tornaran a traslladar a l’espai públic altres temes de debat. Des de l’USdA, de moment tampoc han programat cap altra protesta, però el seu secretari general ja va manifestar que ells seguiran lluitant per la millora de les condicions de vida.