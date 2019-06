La delegació s’estrena amb dues derrotes a Minsk

Abans de la cerimònia d’obertura dels Jocs Europeus de Minsk 2019, es van disputar les primeres competicions. En aquest sentit, va ser el torn del bàsquet 3x3. En la categoria masculina, Andorra va perdre per 22 a 8 contra Sèrbia en el primer duel del grup A, en un matx en el qual els tricolor no van estar gens encertats, de manera que els serbis van dominar a voluntat. Lazar Rasic no va donar opcions i va aconseguir un total de 12 punts que van destrossar als andorrans. Ara, els del Principat hauran de jugar contra Romania i Polònia.

Per altra banda, en categoria femenina, França es va imposar a Andorra per 20 a 9, també amb un encert molt superior del rival, sobretot per part d’Assitan Kone, que va aconseguir 10 punts. Les andorranes estan enquadrades en el grup C i han de jugar també contra Holanda i Suïssa.

En una multitudinària cerimònia d’obertura, Alba Pla va ser la banderera.