Detingut després d’accidentar-se i donar 1,70

La Policia va detenir ahir a la matinada a la Massana un home resident de 23 anys després d’haver-se accidentat tot sol amb un Fiat Panda 4x4 amb matrícula del Principat a la CG3, a l’alçada de la boca sud del túnel de Sant Antoni, a la Massana. Els fets van tenir lloc pels volts de les 06.00 hores i, en el pertinent control d’alcoholèmia, el conductor va donar un resultat positiu d’1,70 g/l, motiu pel qual va ser detingut. Un dels ocupants, un home resident de 21 anys, també va resultar ferit.

Amb aquest, van ser vuit les persones detingudes la setmana passada per delictes contra la seguretat viària. Entre els casos més destacats hi ha el d’un conductor resident de 47 anys que va donar una alcoholèmia positiva de 2,83 grams d’alcohol per litre de sang el diumenge a les 15.30 hores, sent la taxa més alta de la setmana i una de les més notables de l’any: dels 229 conductors ebris arrestats des de l’1 de gener, 20 han donat una taxa superior a 2 g/l, dels quals set han superat el llindar dels 2,5 g/l, quatre el de 2,75 i un el de 3 g/l. De fet, un home resident de 45 anys, que tenia suspès el permís, va bufar 2,35 g/l després de provocar un accident on va resultar ferida una persona.