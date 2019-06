Dues campanyes temàtiques de Protecció Civil cada any

Informar i formar la població són dos dels eixos que el director del departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, Cristian Pons, es va marcar en aquests propers quatre anys com a objectius prioritaris de l’àrea que encapçala. D’aquesta manera, Pons va incidir en el fet que la informació «és una de les missions principals de Protecció Civil» així com també formar la població, va informar l’ANA.



Per aquest motiu, ja a partir de l’any que ve es preveu la realització de dues campanyes específiques a l’any per incidir en diferents aspectes com pot ser el risc d’allaus o el perill d’incendi, entre d’altres. És per aquest motiu que es contractarà una empresa de comunicació que s’encarregui de dur a terme aquestes campanyes, per donar-li més força als missatges que es transmetin.



L’objectiu és, va manifestar Pons, «intentar fer arribar certes recomanacions» i que s’instal·lin entre la població certs hàbits que l’ajudi a tenir una actitud adequada davant qualsevol catàstrofe o fenomen natural advers. Es tracta, en definitiva, que es tinguin certs «reflexos» i que la gent sigui «més resilient i estigui més preparada per reduir els possibles efectes de les catàstrofes». Aquesta fita entra en les recomanacions de les Nacions Unides als diferents estats amb la voluntat de reduir els efectes i el risc de catàstrofes. D’aquesta manera, i en el marc de Sendai, l’ONU inclou la formació de la població amb la vista posada a «tenir ciutats i comunitats més resilients, més formades i preparades per fer front a les catàstrofes». Protecció Civil recull aquesta recomanació i vol desenvolupar-la al país.



I precisament quant a l’objectiu de la formació, ja fa uns anys que s’ofereixen tallers als joves d’entre 15 i 16 anys, que aquest curs passat s’han ampliat a d’altres franges d’edat. D’aquesta manera, ja es fan formacions per a infants d’entre els 10 i els 11 anys, als quals se’ls introdueix ja en els primers auxilis i els riscos naturals. La intenció, tal com va explicar Pons, és que puguin conèixer els riscos que hi ha al Principat i les mesures d’autoprotecció que poden posar en pràctica.