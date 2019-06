Restaurada l’ermita de Santa Maria de la Serra de Farrera

Segons fonts orals, durant la guerra civil l’edifici va servir com a niu de metralladores. Per a aquest ús es va ampliar l’obertura central de l’absis deixant l’esvoranc del mur absidal en l’estat actual. L’Institut Català del Sòl (Incasòl) va finançar l’actuació amb 83.863 euros, l’Ajuntament de Farrera en va aportar 11.025 euros i el Bisbat d’Urgell, 1.890.

L’ermita de Santa Maria de la Serra, també coneguda com a església de la Mare de Déu de la Serra de Farrera, està situada als afores del municipi, sobre la carena de la Serra. L’edifici està catalogat com a Bé Cultural d’Interès local (BCIL) i la referència més antiga correspon a la relació d’esglésies parroquials del deganat de Cardós, visitades l’any 1314 pels delegats de l’arquebisbe de Tarragona.

Per a la restauració, s’ha desmuntat la coberta, substituït les bigues malmeses i construït un acabat amb pissarra recuperada del país. També s’ha rejuntat tots els paredats, amb morter de calç, deixant a la vista els junts originals encara existents. S’ha reconstruït l’absis i s’ha recuperat la seva volumetria, omplint la gran esquerda amb un mur ciclòpid amb recuperació de les pedres originals. S’ha recuperat la finestra absidal i, a més de l’obertura de portes i finestres, s’han restaurat els brancals, llindes i arcs.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació