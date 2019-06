Els fallaires reben a Andorra la Vella la flama del Canigó

A les 19.00 hores va entrar a la plaça del Consell General la flama del Canigó, portada pels fallaires de la Massana. Un acte que va donar el tret de sortida a les festes de Sant Joan i en el que cadascuna de les parròquies va recollir la flama per encendre les fogueres durant tota la nit. Poc després, la síndica general va llegir un manifest, on va descriure el foc com «un símbol de germandat» i va reconèixer la tasca de l’Associació de Fallaires d’Andorra per mantenir viva la tradició, reconeixent «l’esforç de lligar la tradició amb la renovació».



Els primers a actuar van ser un grup d’infants de l’esbart Laurèdia, que van rodar unes falles plenes de papers de colors en comptes de foc. L’acte va continuar amb el relleu dels fallaires majors sortints als nous fallaires, els mateixos que van trobar l’argolla de Fontargent a la Vall d’Incles. Amb llàgrimes als ulls, Izan Almeyda va rebre la capa taronja de fallaire major, agraint poder viure les falles des de dins. El relleu va ser també important per a Ferran Brasó, nou fallaire major, que no només pren el relleu d’Ivan Duran al capdavant de l’associació, sinó que també va rebre el suport dels fallaires amb un homenatge al seu pare, Salvador Brasó, impulsor de la cultura de les falles al Principat que va morir recentment.



Les falles van passar després a mans de les autoritats. «Jo no havia rodat mai una falla», va reconèixer Suñé, emocionada. Amb ella, també van rodar la falla la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol.