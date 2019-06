Debels i De la Casa s’imposen a la segona Pujada Arinsal

La segona edició de la Pujada Arinsal, organitzada per ACA Esport, va ser un èxit. Un total de 57 cotxes van ser els que finalment van participar en les diferents pujades d’entrenaments i cursa, 21 d’ells van ser vehicles Legend, és a dir, d’exhibició.

Després del triomf aconseguit en la primera cursa disputada el dissabte, el pilot que ja havia guanyat el 2018, Jérémy Debels (Osella PA21S-BMW), va aconseguir un clar triomf en la categoria Sport. Per tant, la categoria ara està liderada per Jordan La Monica (Norma M20-Honda), que va ser segon a la prova.

Per altra banda, els joves pilots de l’ACA, Raül Ferré i Edgar Montellà, tots dos amb SpeedCar GT-R, van fer també un bon paper. Van lluitar entre ells per la tercera posició del podi, classificació que al final es va adjudicar per escassa diferència Mickael Decroux (Martini Mk76). Al final del dia, Raül Ferré va acabar quart, a mig segon del monoplaça francès, mentre que Edgar Montellà va ser sisè, superat pel francès Denis Pilet (Silvercar).

Per un altre costat, la categoria de cotxes de Producció va estar dominada per Gerard de la Casa (Subaru Impreza WRX). El favorit en aquest apartat, Ronald Garcès (Audi), segon el dissabte per darrere de l’andorrà, es va retirar en la primera pujada d’ahir per problemes d’embragatge, de manera que De la Casa va sortir més reforçat a falta de la tercera i última pujada. En l’apartat d’Històrics hi va haver doblet andorrà. Van ser Carles Puig (Renault 5 GT Turbo) i Tomàs Mayoralas (Volkswagen Golf GTI).

«Tenim una bona cursa i tots els elements necessaris per poder-la potenciar en el futur», comentava Denis Marot, responsable de la divisió esportiva ACA Esport. «Demà farem la primera reunió de valoració i en certa manera d’arrencada de l’edició 2020, Arinsal és una prova important en el nostre calendari de curses», remarcava.