Vinyes i Mercader segueixen al capdavant

«La valoració és positiva, sobretot pensant en els interessos de l’equip Suzuki», comentava i recordava que «és el segon ral·li consecutiu els dos cotxes entre els cinc millors de la classificació absoluta». «També estic satisfet d’haver acabat en la quarta plaça de l’esmentada classificació, hem mantingut un ritme competitiu en unes especials en les quals no et pots permetre un instant de relaxament», manifestava i reiterava que «intentarem continuar la ratxa de bons resultats a Ferrol». Es disputarà els dies 19 i 20 de juliol i serà l’última del certamen.

Joan Vinyes i Jordi Mercader (Suzuki Swift R+ N5) van acabar el 24è Ral·li do Cocido en segona posició de la categoria N5. Van ser quarts absoluts. D’aquesta manera, els pilots de l’equip Suzuki Motor Ibèrica se situen, per segona vegada consecutiva aquesta temporada, en el top cinc de la classificació absoluta en una prova del Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt (CERA), superant a rivals que piloten vehicles amb millors prestacions (R5).

