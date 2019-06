Els germans Casal guanyen la Sportiva Andorra Trail

La parella formada pels germans Òscar i Marc Casal es va imposar ahir a la primera Sportiva Andorra Trail, la primera carrera per etapes de curses de muntanya que s’ha celebrat mai al país. En categoria femenina, la victòria va ser per a la parella formada per Imma Parrilla i Sandra Castellanas mentre que en categoria mixta, es van imposar Emma Roca i David Julià.

D’aquesta manera, en la primera etapa, els participants van disputar dissabte un recorregut de 29 quilòmetres i 2.500 metres de desnivell entre Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria mentre que ahir van fer un recorregut de 33 quilòmetres i 2.000 metres de desnivell. Així, en la darrera jornada, els germans Casal van marcar un bon ritme i els contrincants no van tenir opcions perquè en la jornada anterior ja havien aconseguit un bon avantatge. Va ser un cop clar d’autoritat. Martí Lazaro i Guillem Campeny, finalment, van quedar en segona posició tot i haver aconseguit quedar a menys d’un minut dels Casal en la segona i darrera etapa.