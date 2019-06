Detenen un home per causar lesions al pare durant una baralla

La Policia va detenir dimarts passat un home resident de 37 anys a la Massana com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic. A causa d’un forcejament després d’una discussió, el detingut hauria provocat la caiguda al terra del seu pare, causant-li una forta contusió al costat esquerre de la zona de les costelles. Aquesta és una de les actuacions que el cos d’ordre va realitzar la setmana passada (del 17 al 23 de juny). En total, es va procedir a la detenció de 10 persones per presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (sis) i altres delictes (quatre).



Així doncs, la Policia també va detenir dimecres passat un home resident de 21 anys a Sant Julià de Lòria com a presumpte autor d’un delicte de lesions, després que l’interessat agredís una altra persona a la via pública ocasionant-li lesions al rostre i provocant-li el trencament de l’envà nasal.



Durant el cap de setmana, el cos d’ordre va detenir un home no resident de 32 anys a la frontera del Despatx de Control Nacional Juxtaposat de Portà (DCNJ) com a presumpte autor d’un delicte contra el tràfic jurídic, ja que l’interessat es va identificar mitjançant un document d’identitat fals. D’altra banda, al Pas de la Casa, la Policia també va detenir el passat diumenge un home no resident de 22 anys com a presumpte autor dels delictes contra l’Administració de Justícia i contra la funció pública. En un control a la frontera del DCNJ, el detingut, que conduïa un cotxe amb matrícula francesa, va fer cas omís a les indicacions dels agents andorrans continuant la seva marxa en direcció al Pas de la Casa, indret on va ser controlat.



El Cos de Policia també va detenir dimecres passat un home resident de 70 anys després de patir un accident i donar un resultat positiu de 2,30 g/l en el pertinent control d’alcoholèmia. A més, el diumenge es van detenir dos homes residents de 23 i 21 anys després d’haver donat una taxa d’alcohol en sang d’1,70 g/l i 0,89 g/l respectivament. El primer d’ells conduïa un Fiat Panda 4x4 amb matrícula del Principat i es va veure involucrat en un accident tot sol a la CG3, a l’alçada de la boca sud del túnel de Sant Antoni, a la Massana, amb ferits lleus, mentre que el segon va ser enxampat en una para rutinària.