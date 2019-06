Rotondes sense llei

Francesos i espanyols, dues nacionalitats que conviuen dia a dia amb els andorrans. Tot i que les lleis que afecten els vianants solen ser comunes en els dos països, quan parlem de carreteres la cosa canvia bastant. El fet de tenir normes que disten molt les unes de les altres pot convertir l’asfalt en una autèntica jungla, sobretot pel que fa a les rotondes, les quals semblen estar envoltades per una mena d’enigma en el qual no se sap ben bé com s’ha d’actuar.

Multes en pessetes

El Codi de circulació andorrà no especifica en cap article com han d’actuar els vehicles que es troben a l’interior d’una rotonda, i per aquesta raó, cada nacionalitat aplica la legislació vigent en el seu país d’origen. Ara bé, el Cos de Policia no sap quin modus operandi aplicar al respecte quan es produeix un sinistre en una rotonda, ja que no existeix cap norma reguladora.

El Servei de Mobilitat segueix la mateixa tònica de «no tenim les coses clares», tot i que asseguren que «està en desenvolupament un nou Codi de circulació actualitzat als nostres dies, ja que l’actual data de l’any 1999 i com a curiositat, els imports de les multes encara figuren en pessetes». En aquest sentit, l’únic suport que té Mobilitat, com diu Jaume Bonell, director del Servei de l’àrea, «és un tríptic on s’indica com s’han de comportar els conductors que circulen per l’interior d’una rotonda». Bonell assegura que Andorra és un país amb rotondes petites, fet que pot «provocar certes confusions per interpretar-les».

D’altra banda, una font consultada del departament de Sinistres d’una empresa d’assegurances recalca que «és cert que no hi ha cap norma reguladora, però sí que existeixen tot un seguit de jurisprudències d’acord amb les sentències que van sortint». Ara per ara, en cas de sinistre, «el que circula per la part exterior de la rotonda (per la dreta) sempre té preferència sobre el que circula pel seu interior (per l’esquerra).

Sentit comú com a solució

Gus Corrales, professor de l’autoescola Lider d’Andorra, assegura sobre les classes pràctiques que s’imparteixen als alumnes que «apliquem el sentit comú, és a dir, si has de circular per l’interior d’una rotonda més de la meitat de la seva totalitat, s’ha de fer per l’interior», i afegeix que «en canvi, si el recorregut és més curt, es pot fer per l’exterior». Corrales recalca, però, que «això suposa un problema, ja que cada autoescola té el seu criteri, i l’examinador en té un altre».



En referència al nou Codi de circulació que està preparant el Servei de Mobilitat, juntament amb el Cos de Policia, Corrales lamenta que «en cap moment s’han posat en contacte amb nosaltres per estudiar el nou reglament».