La rumba de Los Manolos s’apodera de la capital

Centenars de persones es van aplegar altra vegada ahir a la plaça del Poble per gaudir del concert que va oferir el reconegut grup de rumba catalana Los Manolos, que ja va actuar a la Festa del Poble el 2017. El grup va tornar a portar al Principat el seu característic ritme festiu amb un concert gratuït que va donar el tret de sortida al migdia, tot i que la diada festiva va començar una mica abans amb la missa solemne a l’església de Sant Esteve amb l’acompanyament del cor dels Petits Cantors d’Andorra. Posteriorment, va tenir un aperitiu rumbero per tal d’agafar forces abans que comencés la música.



Un dels integrants de Los Manolos, Joan Herrero, va indicar que l’objectiu del concert va ser «fer-ho passar bé a la gent i que gaudeixi perquè d’això es tracta». Pel que fa al repertori, han interpretat cançons tan conegudes com All My Loving o Amigos para siempre. Herrero també va anunciar que al grup encara li queda corda per a temps i que ja es troben treballant en nous projectes de cara a l’estiu vinent amb el llançament d’un nou disc.



Tant Los Manolos com la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol van destacar la gran afluència de públic. Concretament Marsol, va manifestar que aquesta festa ja està consolidada i, les actuacions del migdia, «estan funcionant» perquè, a més a més, «Los Manolos porten a molta gent». Així, Marsol va posar en relleu que, tot i que al desembre hi ha eleccions comunals, «si jo estic aquí, hi haurà més rumba» en edicions posterior informa l’ANA.