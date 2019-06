Cues de fins a dos quilòmetres per sortir del Principat

Durant tot el dia d’ahir va haver-hi trànsit dens de sortida del Principat per la frontera hispanoandorrana. Es tracta de l’operació tornada dels turistes espanyols que van venir a passar el pont de Sant Joan a Andorra i van esperar fins a l’últim dia per marxar cap a casa. Segons Mobilitat, l’afluència de cotxes va començar al migdia i es va mantenir fins al tancament d’aquesta edició, arribant a generar fins a dos quilòmetres de retenció.



La frontera francoandorrana també va viure moments de trànsit dens, excepte dissabte, quan els Armilles Grogues, en una nova protesta, van tallar la via d’accés amb el Pas de la Casa en el seu pas per Tarascó. La protesta va mantenir la localitat encampadana buida tot el dia.



Avui Mobilitat publicarà les xifres definitives d’entrada i sortida de vehicles al país, tot i que ja s’havia anunciat que seria un cap de setmana especialment mogut.



D’altra banda, i com a prova del moviment a les carreteres, l’ocupació hotelera va fregar el 65%, sent Andorra la Vella i Escaldes-Engordany les parròquies més demandes els tres dies de festa.