Ordino presenta la crema de falles per a la revetlla de Sant Pere

Isidre Baró, de Cal Miqueló de Sornàs, tornarà a fer la crema tradicional de la falla de bedoll, una tradició que el comú d’Ordino va recuperar l’any passat després de més de 50 anys, de la mà de l’Associació de Fallaires d’Ordino. Baró acompanyat del conseller de Turisme, Dinamització i Esports, Jordi Serracanta, i del fallaire de la parròquia, Albert Roig, va presentar ahir la festa que s’emmarca per segon any en la celebració parroquial de Sant Pere. El fallaire major, Ferran Brasó, encapçalarà amb capa vermella la comitiva de 20 fallaires que estrenaran unes capes d’Ordino de color marró fosc que incorporen el logotip del comú.



La revetlla serà aquest divendres i començarà a les 20.30 hores amb la costellada popular a la plaça Prat de Call i l’inici de les falles està programat a les 22.30 hores al carrer Major, on es farà una crema. El recorregut arribarà fins a la plaça Prat de Call on es farà la segona crema de les falles normals i la tradicional, a càrrec de Baró. Després hi ha prevista l’actuació de l’Esbart Valls del Nord, a les 23.00 hores, a la mateixa plaça amb la coreografia Ball de Bruixes, a més dels actes tradicionals de Sant Pere com la missa a la capella del Serrat, i el vermut.