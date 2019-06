La mala sort passa factura a Amàlia Vinyes a València

Amàlia Vinyes es va veure afectada per la mala sort aquest cap de setmana al circuit Ricardo Tormo de la Comunitat Valenciana en la tercera cita de la temporada del Campionat d’Espanya de Resistència (CER) després de les seves bones actuacions a Navarra i Motorland Aragó. Així, la cita de València es va tancar amb una sisena i vuitena plaça dins de la categoria TCR, en les dues carreres disputades. En totes dues, la sort no va estar del seu costat.

Després d’una arrencada en la qual va aconseguir signar el cinquè millor crono en els entrenaments oficials, el seu temps va ser invalidat per haver sobrepassat els límits de pista, sent relegada a les posicions de la cua. Després, a la primera cursa, quan rodava en quarta posició amb un còmode avantatge, una inoportuna bandera vermella va truncar les seves aspiracions d’acabar al capdavant, ja que es va donar una nova sortida que va reunir tot el grup, acabant finalment en vuitena posició, penalitzada a més pels segons de handicap que tenia després dels seus bons resultats en passades carreres. A la segona cita, la pilot va tenir problemes amb els pneumàtics que li van impedir arribar més enllà de la sisena plaça.

«La bona notícia és que, almenys, hem aconseguit agafar algun punt per al campionat», comentava Vinyes i remarcava que «no es pot dir que hagi estat un bon cap de setmana, però està clar que en un certamen tan competitiu i amb tants quilòmetres en pista no sempre es pot estar en el més alt del podi». «Ara tenim un estiu per davant per seguir posant-me a punt físicament i pensar en el final de temporada, que serà clau amb dues cites a Madrid i Barcelona», destacava.

La propera del CER tindrà lloc al Circuit del Jarama, a Madrid, els dies 12 i 13 d’octubre.