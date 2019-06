Favorits per passar

El Vallbanc FC Santa Coloma i la Società Polisportiva Tre Penne estrenen avui la Lliga de Campions 2019 - 2020, a l’estadi Fadil Vokrri de Pristina, Kosovo, a les 15 hores. Abans del torn dels gegants del futbol europeu.

D’aquesta manera, els andorrans i els sanmarinesos juguen la primera semifinal de la ronda preliminar de la Champions mentre que l’altra la disputaran el Feronikel de Kosovo i el Lincoln Red Imps de Gibraltar. Així, el guanyador d’aquesta final a quatre es trobarà el The News Sains d’Irlanda del Nord en la primera fase de la competició europea, que disputarà conjuntament amb 31 equips més que ja estan classificats per disputar la competició. Malgrat això, si els colomencs perden contra el Tre Penne, es trobaran al Suduva lituà o a l’Estrella Roja a la segona ronda de l’Europea League. En tot cas, si passen a la final i perden es podrien trobar l’Slovan Bratislava, el Sutjeska de Montenegro, el The New Sains gal·lès, l’Astana kazakh o el CFR Cluj romanès.

En aquest sentit, els de Marc Rodríguez són els favorits per arribar a la gran final. «Hem pogut tenir tota la plantilla des del principi i hem pogut treballar bastant bé, hem tingut tres setmanes per preparar la competició», explicava i reconeixia que «hem tingut sort en el sorteig perquè l’equip kosovar és més fort». «Ens hem de posar al camp i veure que som competitius, el coeficient diu que som favorits però jo dic que no perquè això s’ha de demostrar al camp», reiterava. Així, va indicar que «els nous fitxatges s’han integrat al grup» i que «estic molt content amb tots».

Un rival anàrquic

En aquest context, va insistir en el fet que esperen «un rival més dur del que em pensava perquè són una mica anàrquics, més difícils d’entendre per com juguen, perquè no segueixen un patró sempre». «Kosovo, per exemple, en té un de més reconeixible però els equips de San Marino juguen com espurnes, a vegades treuen tocant, a vegades desplacen en llarg o surten a pressionar, d’altres no, o es posen a darrere i acumulen, és complicat veure’ls un patró», revelava i assegurava que «hem de ser llestos en totes les situacions, veure que fan i trobar el seu punt dèbil per poder-los pressionar». «Al camp els jugadors han de decidir i veure-ho, plantejarem totes les opcions i ho aprofitarem. Per tant, tot passa per ser competitius», reiterava.

En aquesta línia, va recordar que «aquest mes és per gaudir». «M’és igual qui ens toqui a la final, prefereixo al Feronikel perquè com que juguen a casa, serà més divertit i hi haurà més ambient», manifestava.

En aquesta línia, Jordi Aláez, jugador de l’FC Andorra cedit al Vallbanc, va explicar que «vull tenir l’experiència d’anar a la Champions i l’Europa League, serà molt bonic, són experiències noves». «És un equip professional, ens hem de concentrar, tenir un ull amb els bons jugadors que tenen però hem de pensar en el que hem de fer bé i amb això sumarem, perquè hi ha un bon equip i experiència», afegia. «És possible passar la fase, tenim moltes ganes», sentenciava.

Per la seva banda, Stefano Ceci, entrenador del Tre Penne, va subratllar que «ens sentim honrats d’inaugurar aquesta competició» i que «ens hem preparat de la millor manera possible». A parer seu, «qualsevol cosa pot passar en aquest tipus de joc, la possibilitat de preparar el partit pensant en el rival ens dona més possibilitat de fer-ho bé, hem de pensar en el temps afegit i en les possibles penalitzacions». Així mateix, creu que, a més dels andorrans, «un segon adversari contra el qual haurem de jugar serà la calor, a les tres de la tarda, serà essencial administrar millor la nostra energia». Per la seva banda, el jugador Nicola Gai, va opinar que «ens hem preparat molt bé per a les dificultats, volem fer un bon paper».

Juli Sánchez deixa de ser jugador del Vallbanc i no disputarà la Lliga de Campions

El mític Juli Sánchez ha deixat de ser jugador del Vallbanc FC Santa Coloma. «Després de viure dues etapes de la seva carrera esportiva al FC Santa Coloma, la pròxima temporada, Juli Sánchez no continuarà jugant al nostre equip», va explicar el club en un comunicat en el qual va aprofitar per transmetre-li les «gràcies per tota una vida dedicada al futbol i pel temps que hem compartit junts». «Et desitgem molta sort en els teus futurs projectes», remarcaven.

D’aquesta manera, segons va explicar el jugador, «no tinc clar a on aniré però vull que passi la competició europea». «Tenia mal al turmell i no m’he pogut compaginar la feina, en general era fer un gran esforç i molt complicat», assegurava.

En aquest sentit, Sánchez, que va penjar les botes amb la selecció en el partit contra França, es podria convertir en nou jugador de l’Inter d’Escaldes, ja que va reconèixer que «podria ser una opció».