Jocs SA demanda Lleure 3D per haver registrat ‘Casino de les Valls’

La societat guanyadora del concurs del casino, Jocs SA, ahir va anunciar a través d’un comunicat la seva decisió d’obrir un procediment judicial per la via civil contra l’empresa Lleure 3D per haver registrat la marca Casino de les Valls «amb evident mala fe i un clar abús de dret». Segons van especificar des de la companyia, ja han realitzat la sol·licitud de citació judicial i el proper dimarts 2 de juliol presentaran formalment la demanda on, concretament, exigiran «la nul·litat del registre de la marca inscrita per Lleure 3D», a més de reclamar «els danys i perjudicis patits per aquest registre de mala fe» i totes les costes judicials que en derivin.

De fet, Jocs SA considera que l’empresa que va aliar-se amb Barrière per presentar-se al concurs del casino «no pot fer res» registrant el nom comercial Casino de les Valls perquè l’adjudicació va recaure en la societat de capital 100% andorrà. «Lleure 3D no podrà mai, en la situació actual, utilitzar aquesta marca, fet que prova que el seu registre és de mala fe i amb l’única finalitat d’impedir que Jocs SA culmini el procediment per a l’obtenció de la llicència d’explotació del casino i la seva posterior obertura», van denunciar des de Jocs SA tot insistint que aquesta actuació «referma la voluntat dels socis de Barrière de malmetre la seva imatge, de la mateixa manera que ja havien fet amb la publicació als mitjans de comunicació d’un seguit d’informacions on manifestaven que l’empresa guanyadora no estava en condicions d’obrir el casino».

«Tot resolt»

Precisament la setmana passada la societat andorrana va emetre un altre comunicat en què assegurava que ha donat resposta a tots els requeriments que el Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) va fer-li en el moment de denegar-li la llicència. «Hem donat una resposta en positiu tot argumentant que està tot correcte i en ordre per posar en marxa el casino», van exposar aleshores fonts del Consell d’Administració de Jocs SA.

Just aquest dijous, 27 de juny, és la data límit perquè el Govern resolgui el recurs administratiu que l’empresa guanyadora va interposar contra la negativa del CRAJ a atorgar-li la llicència per poder construir el casino. En cas que es resolgui al seu favor, des de Jocs SA ja van indicar que «estan preparats per posar-se a treballar l’endemà mateix, tant en la construcció de l’edifici com en la gestió administrativa que comporta».