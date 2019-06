La pressió fiscal augmenta 0,5 punts i se situa en un 25% al 2018

La pressió fiscal va incrementar-se en un 0,5% durant el 2018 fins a situar-se en el 25%, un fet que s’explica per l’augment tant dels ingressos tributaris, que en aquell període van créixer un 4,7% respecte a l’any anterior, com de l’activitat econòmica reflectida en el PIB, que va incrementar-se en un 2,5%. D’aquesta manera, tal com reflecteixen les dades que ahir va publicar el Departament d’Estadística, la pressió fiscal va aproximar-se al valor del 2016, quan va ser del 25,2%, i va assolir de nou el límit que des de la CEA fa temps que reclamen no superar.

Tot i que els impostos indirectes, aquells que provenen de la producció i les importacions, són els que representen una major aportació a la pressió fiscal, fins a un 11,1%, durant el 2018 va disminuir lleugerament, fins a tres dècimes, mentre que tant la dels impostos sobre la renda i el patrimoni com la de les cotitzacions socials van augmentar en 0,5 i 0,3 punts, respectivament. De fet, les cotitzacions socials, que al 2018 van contribuir en un 9,6% a la pressió fiscal, van incrementar-se significativament respecte a l’any anterior, en un 5,6%, el que equival a gairebé 14 milions d’euros, ja que va passar-se dels 249.864.157 als 263.851.334,84.

Els impostos sobre la renda i el patrimoni, que en el mateix període van aportar un 4,3% a la pressió fiscal, en canvi, no han parat de créixer en el decurs dels últims set anys, un fet que s’explica perquè l’any 2011 van començar a desplegar-se les figures impositives directes però no va ser fins al 2015 que va donar-se per acabat amb la implementació de l’IRPF. Precisament a través d’aquest darrer impost van recaptar-se més de 35 milions d’euros l’any passat, mentre que al 2017 la recaptació no havia arribat als 25,5 milions. En total, l’aportació del conjunt d’impostos directes al 2018 va representar un 21,1% més respecte a l’any anterior.

De tota manera, tal com reflecteixen les dades referents a l’evolució de l’estructura tributària de la pressió fiscal, la imposició indirecta segueix sent el component més rellevant tot i haver disminuït lleugerament des del 2014 i haver anat experimentant una pèrdua de pes relativa. Si bé al 2012 encara representava un 51,9% de la recaptació total, al 2018 ja havia descendit fins al 44,3%. Concretament, els impostos sobre els productes són els que més disminueixen, però des d’Estadística conclouen que l’IGI segueix sent el tribut que marca la tendència, amb una recaptació de fins a 125.442.578,35 euros l’any passat.