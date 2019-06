La taxa d’activitat femenina puja un 1,8% en el primer trimestre de l’any

Cal trobar l’encaix per compartir els recursos

Pel que fa a la població ocupada, hi havia un total de 44.718 persones, un increment del 0,8% respecte al primer trimestre del 2018. En el cas de les dones, la seva taxa d’ocupació va beneficiar-se d’un augment del 2,6%, mentre que la masculina va disminuir en un 0,9%. D’altra banda, la taxa d’atur va reduir-se 0,2% punts i va situar-se en un 2,1%. Per sexes, la d’atur masculí va augmentar en 0,4 punts i la d’atur femení va disminuir en 0,9.

Per El Periòdic

