La carretera de la Coma, exclusiva per a ciclistes

El Govern va aprovar ahir, a proposta del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, el tancament al trànsit rodat de l’1 de juliol fins al 15 de setembre de la carretera general CG-3 des de l’edifici de l’Hortell fins al final de la via, a la Coma del Forat. Un tancament que es farà diàriament entre les 8.30 hores i les 17.30 hores, que es va acordar a la Taula Nacional de Mobilitat i que respon a dues demandes: l’una del comú d’Ordino i l’altra de la Federació Andorrana de Ciclisme, que n’havien estudiat la possibilitat des de feia uns quants mesos.

En un comunicat, l’Executiu va explicar que el tancament d’aquesta via durant el període estival vol evitar la contaminació atmosfèrica a la zona i posar fre al deteriorament del paisatge, així com possibilitar el desenvolupament de noves activitats a l’estació d’Ordino-Arcalís. En aquest sentit, tant el comú d’Ordino com la Federació Andorrana de Ciclisme apunten que aquest tram de la CG-3 ha estat final d’etapa en diverses ocasions de proves ciclistes de renom internacional com ara El Tour de França o La Vuelta i d’altres competicions nacionals, com la Volta als Ports, que se celebra anualment.

Per això creuen que el tancament de la via als vehicles de motor ajudarà a potenciar el turisme ciclista i fomentarà l’activitat econòmica del país. Tot i aquesta prohibició al trànsit rodat, es podrà accedir a la Coma del Forat amb el nou telecabina panoràmic, que serà gratuït per a andorrans i residents mentre duri el tancament de la via. A més, els ramaders que hi tinguin bestiar pasturant sí que podran accedir-hi en vehicle mitjançant una acreditació.