Bartumeu es reuneix amb l’esquerra de San Marino

Dilluns al matí Jaume Bartumeu i els tres polítics sanmarinesos van ser convidats a assistir a la reunió del grup dels socialistes, demòcrates i verds de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. D’altra banda el president de Progressistes-SDP vacomentar la situació actual d’Andorra en la perspectiva de l’acord d’ associació amb el senador Roberto Rampi, del Partito Democratico d’Italia, que es va interessar per la relació dels petits estats amb la UE.

A la trobada hi van participar Gerardo Giovagnoli, secretari general del Partito dei Soialisti e dei Democratici i Paride Andreoli i Francesco Morganti, també dos referents del centreesquerra socialista i progressista de San Marino.

Jaume Bartumeu va estar a principis de setmana a Estrasburg per assistir, en la seva condició de membre honorari de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, a la celebració del 70è aniversari de l’organisme europeu. El president de Progressistes-SDP va aprofitar el viatge a Estrasburg per reunir-se amb responsables polítics del centreesquerra de la República de San Marino amb la finalitat de compartir informacions i analitzar plantejaments en relació a la negociació de l’acord-marc d’associació de Mònaco, San Marino i Andorra amb la Unió Europea.

Per El Periòdic

