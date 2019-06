Benazet justifica el SAAS per les denúncies del Tribunal de Comptes

Dijous passat el Tribunal de Comptes denunciava primes irregulars al SAAS en detectar pagaments no contemplats al reglament del personal de la parapública, que és la normativa a través de la qual s’haurien de regir per complir amb la Llei General de Finances Públiques. L’endemà, el SAAS va emetre un comunicat de premsa en què justificava les denúncies exposades pel Tribunal i assegurava que «de les incidències que apareixen a l’informe del 2017, una bona part ja han estat corregides a dia d’avui». En la mateixa línia, ahir, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i exdirector assistencial del SAAS, també va desmentir l’informe, gairebé punt per punt.

La polèmica dels cafès

Una de les suposades irregularitats més polèmiques va ser la de la despesa de quasi 300.000 euros en la cafeteria de l’Hospital. El ministre va matisar que «no són només cafès», sinó que, «seguint la pràctica que s’utilitza en la majoria d’hospitals d’arreu, als assalariats i al personal de guàrdia se’ls subvenciona una part dels àpats» en el restaurant del centre. En aquest sentit, Benazet va recordar que la mesura s’aplica des de fa molt de temps i que abans la irregularitat que es cometia era que «no es cotitzava a la CASS». Va ser l’actual director general, Josep Maria Piqué qui «va posar ordre» i des del 2016, la CASS ja en té constància. El ministre va considerar que «tot i que no estava fet amb mala intenció, allò sí que era una cosa tèrbola».



Benazet també va reconèixer que malgrat que jurídicament les despeses de la cafeteria estan comptabilitzades en el salari dels treballadors, en el reglament de personal no hi apareix aquesta figura retributiva. Per això «el reglament de personal es va començar a fer de nou fa aproximadament un any per resoldre moltes coses com aquesta, però va coincidir amb l’elaboració del Codi de Relacions Laborals i es va aturar, i actualment continua a la taula de negociació amb el comitè d’empresa».

Altres irregularitats

En referència als contractes irregulars, el ministre va explicar que són «molt antics» i que Piqué «ja en va regular la majoria quan va entrar» fa tres anys. Ara bé, hi ha alguns, «que tenen més de 20 o 30 anys», segons Benazet, que s’han obviat perquè «podrien tenir un perjudici econòmic molt important pel SAAS» en cas d’actualitzar-se.



Pel que fa a l’acomiadament de l’anterior comptable de la parapública, el responsable de la cartera de Salut va ser contundent i va afirmar que «aquí el Tribunal de Comptes s’ha equivocat». Tal com s’indica en el document de denúncia, se li deurien 14.000 euros, però Benazet dir que es tracta d’un error de càlcul que el mateix Tribunal no ha reconegut.



L’antic director assistencial també es va referir a la suposada infracció del SAAS a l’hora de permetre que metges privats utilitzin despatxos de l’Hospital. «En primer lloc, no es tracta de metges privats, sinó de metges per compte propi que tenen un conveni amb la CASS i un contracte amb el SAAS com a metges de la plantilla orgànica», va explicar el ministre, tot recordant que ell «l’any 1987, quan vaig arribar per exercir de pneumòleg, també tenia un despatx llogat». La principal controvèrsia, però, rau en el fet que el Tribunal de Comptes considera que aquest lloguer s’ha d’atorgar mitjançant un concurs públic, però Benazet va rebatre que «això mai s’ha fet» i que al mes de gener es va aprovar un decret per determinar el procés de lloguer i d’ús d’aquests despatxos, de manera que en les futures inspeccions «tot estarà en ordre».