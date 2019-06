Campanya contra la violència masclista a l’Alt Urgell

Els dinou municipis alturgellencs van posar ahir en marxa la campanya També és cosa meva. Per un Alt Urgell lliure de violències masclistes i LGTBIfòbia, a través de la qual es pretén conscienciar a la ciutadania de la necessitat d’implicar-se en aquests casos i contribuir així a la seva erradicació, va informar l’ACN.



Amb aquest objectiu s’instal·larà per primer cop punts mòbils d’informació i atenció en algunes localitats de la comarca i durant els dies en què aquestes celebrin la seva festa major. A més, van editar-se diferents materials de difusió on es va explicar com actuar i on demanar ajuda davant de diverses situacions d’aquest tipus i la idea és que aquests estiguin presents en els llocs on s’hi duen a terme activitats culturals i d’oci, entre d’altres.



La campanya, que va presentar-se a la Seu d’Urgell, va ser promoguda des del Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD), el Servei d’atenció integral a persones LGTBI (SAI), l’Oficina Jove de l’Alt Urgell i el Servei d’intervenció especialitzada en violències masclistes de l’Alt Pirineu i Aran (SIE), i finançada a través dels fons del Pacte d’estat contra la violència de gènere que han rebut tots els ajuntaments. A diferència del que s’havia fet durant els dos anys anteriors, quan s’insistia sobre la necessitat del «consentiment», aquest cop s’ha decidit posar el focus en les «complicitats» que poden ajudar a «erradicar» o «perpetuar» aquest tipus de violències, segons va explicar la tècnica de l’Oficina Jove, Ester Fuster.



Per la seva banda, la tècnica del SIE, Sílvia Mota, va dir que l’objectiu d’enguany és el d’arribar a totes les activitats culturals, esportives i d’oci, ampliant així la mirada que s’havia fet en campanyes anteriors, més dirigida a l’entorn de les discoteques o de festa major. Tot i això, per primer cop, s’han previst espais de sensibilització i atenció en el marc d’aquestes celebracions populars que es duguin a terme a l’estiu a les localitats alturgellenques, tal com va comentar la tècnica del SIAD i SAI, Sílvia Trigueros.