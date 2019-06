El parc de l’Anna, la Teresa i l’Helena

«El primer de 25». El Prat Gran del Colat serà el primer de disposar d’una zona d’esbarjo tematitzada amb els personatges dels contes de Les tres bessones. I només se’n podran arribar a fer 25. Aquest és el límit que li han posat als motlles elaborats per crear les figures que guarneixen la zona central del renovat parc que es va inaugurar ahir, després de tres mesos de treballs.

L’obra ha estat dissenyada, supervisada i elaborada per una de les bessones originals, l’Anna, que revelava que «a part de trobar les figures de les tres bessones, els infants podran buscar i localitzar, també, els tres ratolins».



La inauguració que es va fer ahir de les obres de reforma, va ser multitudinària i així que es va tallar la cinta, una multitud d’infants van córrer a ocupar els nous espais. A més, va comptar amb una visita sorpresa i d’allò més agraïda: la mare de les bessones, Roser Capdevila, i les seves tres filles, que no van dubtar a compartir una estona amb els més petits. A més, Capdevila va avançar que és possible que més endavant arribi al parc un altre personatge: la Bruixa Avorrida!



El cònsol major, David Baró, en el seu discurs va posar en relleu que el parc es va obrir ara fa 30 anys i actualment és un dels indrets de referència per a l’oci de grans i petits. L’espai continua tenint la mateixa superfície però amb una distribució diferent, que inclou tant zones de jocs com àrees de relaxació i amb un circuit per bicicletes i patins. El cònsol va destacar que per fer la remodelació s’han tingut en compte les aportacions del Consell d’Infants.



La reforma del parc ha estat una de les grans inversions d’aquest 2019, amb un cost de 943 mil euros «que pensem que estan molt ben invertits, perquè es tracta d’una obra en benefici de tots els ciutadans».