Els misteris de la lluna al descobert, en les Nits d’estiu als museus

Les Nits d’estiu als museus, que se celebra des de fa gairebé vint anys i que organitza la Taula de museus, porta com a principal novetat en l’edició d’enguany una activitat relacionada amb l’observació de la lluna. Aquesta activitat, organitzada pel Museu de l’Electricitat, es durà a terme a la caseta del guarda, al camí hidroelèctric d’Engolasters, propietat de FEDA, va informar l’ANA.

En aquest emplaçament s’instal·laran tot un seguit de telescopis numèrics que projectaran la imatge captada en una pantalla ubicada en una de les façanes de la caseta del guarda. El principal col·laborador d’aquest acte serà el Parc del Montsec, d’on Xavier Molí, astrònom, serà l’encarregat de dur a terme l’observació de la lluna. Joana Teixeira, guia del Museu de l’Electricitat, va destacar que «aquesta activitat permetrà conèixer i descobrir alguns misteris de l’astre», i va afegir que l’esdeveniment «s’organitzarà en commemoració de l’aniversari de l’arribada de l’home a la lluna.

Un altra activitat destacable i innovadora serà la visita teatralitzada a través de tot el camí hidroelèctric d’Engolasters. A banda, el Museu de l’Electricitat organitzarà també tot un seguit d’esdeveniments gastronòmics, concerts de l’ONCA al mateix museu i una actuació de Quim Salvat, cantant i compositor que va esdevenir guanyador en el 14è Premi Carles Sabater, i a banda va ser finalista de la segona edició del Concurs de música d’autor LAFI d’Andorra.

Eduard Tarrés, tècnic de Museus del ministeri de Cultura i Esports, va valorar les Nits d’estiu als museus com «tot un seguit d’actes aptes per a tots els públics». A banda de les principals novetats d’enguany, aquesta edició de les Nits d’estiu als museus també comptarà amb les activitats tradicionals que es repeteixen any rere any i que són reconegudes pel seu èxit d’anys anteriors. Exemples d’aquestes activitats són l’escape room, la pluja d’estels, de la qual Teixera va anunciat que «de les setanta places disponibles en queden poques», la visita teatralitzada al Museu d’Electricitat, la Ruta del Ferro o diversos concerts de grups andorrans.

Les Nits d’estiu als museus donarà el seu tret de sortida el pròxim 28 de juny i es clourà el 6 de setembre. La majoria d’activitats seran gratuïtes, tot i que algunes seran de pagament.