Els Vespres d’estiu de Sant Julià es renova carregat d’espectacles

Sant Julià de Lòria ja es prepara per a la 18a edició dels Vespres d’estiu, una aposta pel cinema, els espectacles i l’esport de la mà d’artistes andorrans. Gràcies a l’èxit que va suposar en l’edició del 2018 dur a terme les activitats als quarts de la parròquia, enguany s’ha tornat a optar per nous espais i entorns i descentralitzar d’aquesta manera l’esdeveniment, tot i que el format continua sent el mateix.

En la roda de premsa que va celebrar-se ahir a l’església de Sant Esteve de Bixessarri, un dels indrets que s’ha inclòs en els Vespres d’estiu, el conseller de Cultura del comú, Josep Lluís Donsión, va indicar que també s’ha fet un canvi en els espectacles, que suposen «una clara aposta per músics i actors andorrans» amb la introducció de la microdansa i la música. D’aquesta manera, les activitats es duran a terme a Bixessarri, a Fontaneda i al centre de la parròquia.

Les projeccions cinematogràfiques donaran el tret de sortida el pròxim 1 de juliol a la plaça Major, on es projectarà el documental Entre muntanyes, dirigit per David Haro, que narra les experiències viscudes estiu rere estiu a la Casa de Colònies d’Aina.