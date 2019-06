El nombre d’assalariats a la CASS augmenta un 3% en el primer trimestre

El nombre d’assalariats a la CASS va créixer un 2,9% durant el primer trimestre de l’any en comparació amb el mateix període del 2018. Així, al mes de març constaven 43.926 persones registrades, un 3% de les que hi havia el març del 2018. Aquestes xifres es van traduir en un increment dels ingressos per cotitzacions, en concret del 4,5%. Es van recaptar 32,9 milions d’euros per les dels assalariats i dels treballadors i 2,5 milions per les prestacions econòmiques. Així ho va anunciar ahir el consell d’administració de la parapública, que també va aportar dades respecte als autònoms i els pensionistes, així com dels ingressos per cotitzacions i les despeses de prestacions.



Els cotitzants per compte propi es van situar en 6.516 treballadors, que també suposa un 3% que el març del 2018. El nombre de pensionistes a càrrec de la branca jubilació va incrementar-se un 3,6%. Se’n van registrar 12.973: 11.366 de jubilació, 22 capitals de jubilació, 3.071 de viduïtat. Els pensionistes a càrrec de la branca genera, en canvi, van disminuir un 2,2% en relació al 2018. Al març n’hi havia 2.277 d’invalidesa, 332 d’orfenesa i una de reversió d’ascendents. Per tot plegat, la taxa de dependència al mes de març va ser de 3,76 assegurats actius per cada pensionista de la branca jubilació, una xifra «similar» que el primer trimestre del 2018, va evidenciar la CASS.

Creix la despesa sanitària

La CASS va informar que les despeses de prestacions de la branca general van seguir a l’alça (9,3%): les sanitàries van suposar 24,8 milions d’euros i les econòmiques, u 14,8. Les despeses de la branca jubilació també van augmentar un 9,4%: 24,3 milions es van destinar a pensions contributives i 1,1, a les no contributives.