La batlle decideix mantenir Gea en presó preventiva

El secretari general de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), Tomàs Gea, seguirà en presó preventiva per l’Operació Cautxú, que investiga la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides econòmiques de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que desenvolupen.

En aquest sentit, Gea va declarar voluntàriament a la Batllia la setmana passada i va sol·licitar la seva llibertat o, en tot cas, l’arrest domiciliari. Tot i això, la batlle va decidir ahir mantenir-lo a La Comella perquè de moment ha de continuar la investigació i, per tant, no hi ha una data marcada perquè pugui canviar la seva situació actual.

En aquest context, fonts del seu entorn van indicar a EL PERIÒDIC que «no hi ha cap novetat perquè el que farà la batlle serà comprovar que les manifestacions que va fer Gea es corresponen a la veritat». «Una vegada això es compleixi, podrem parlar en un altre sentit», reiteraven.

D’aquesta manera, cal recordar que Gea va fer una argumentació llarga i detallada de tot el que se li va demanar i totalment exculpatòria. Després va sol·licitar la seva llibertat i aquesta petició es va traslladar al fiscal. Finalment, això no ha pogut ser. Cal recordar que Gea va declarar per agilitzar la seva llibertat.