Caldea creix per cinquè any consecutiu i factura 15 milions

Caldea va presentar ahir els resultats econòmics del 2018: l’espai termolúdic va créixer per cinquè any consecutiu i va facturar 15 milions d’euros, 3,7 milions més que el 2014. Després d’anys sense beneficis i que el 2017 es tanqués amb un resultat positiu, «els beneficis del 2018 s’apropen al mig milió d’euros i el flux de caixa és de més de 3,6 milions», va assegurar el seu director general, Miguel Pedregal. A més, 403.005 usuaris van visitar i utilitzar alguns dels espais terminals de Caldea. «La venda d’entrades ha presentat un balanç molt favorable en els últims anys», va manifestar Pedregal, que va reconèixer la «consolidació» d’Inúu, l’spa només per adults, que va aportar 71.843 del total de les entrades venudes i es va convertir «en el factor d’impuls».



Caldea no només va créixer en usuaris, sinò el club de socis de Caldea s’ha convertit en un centre esportiu, d’oci i de benestar «de referència del Principat», va afirmar Pedregal, que va definir el creixement obtingut d’«indiscutible»: va passar dels 1.362 socis l’any 2014 als 2.452 al 2018. El club de socis és, actualment, una de les línies de negoci que «guanya pes en l’aportació d’ingressos». El director general també va destacar el «gran interès» que va despertar l’spa Likids entre els grups familiars amb nens de 3 a 8 anys. Així, 20.000 nens ja l’han visitat des de la seva obertura amb un 96 % de nivell de satisfacció.