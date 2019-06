El MoraBanc disputarà l’EuroCup una altra vegada

El MoraBanc Andorra jugarà la pròxima edició de l’EuroCup, participant en la competició per tercera temporada consecutiva. L’Eurolliga va fer públics els 24 equips participants i el nom del MoraBanc s’uneix als de l’Unicaja de Màlaga i el del Divina Seguros Joventut de Badalona. El sorteig de la lliga regular, on els equips queden repartits en grups de sis dels que els quatre primers accedeixen al Top16, tindrà lloc el dia 12 de juliol a Barcelona.

«Estem molt contents per poder tornar a jugar una temporada més l’Eurocup, és una mostra inequívoca que anem pel bon camí i que el nostre projecte es consolida perquè ho aconseguim per tercera temporada consecutiva», manifestava el president Gorka Aixàs i comentava que «es tracta indiscutiblement de la segona competició europea en importància i tenir la confirmació que la jugarem és un atractiu per qualsevol jugador, això ens ajudarà a fer una plantilla amb les millors condicions per afrontar la Lliga Endesa i l’EuroCup». «Me n’alegro molt per l’afició, perquè podrà seguir gaudint de molts partits a casa i contra rivals de moltíssim nivell», afegia.

Per una altra banda, el General Manager del club, Francesc Solana, va destacar que «el fet que els equips que havien quedat per davant hagin escollit jugar Champions ens dona l’oportunitat de tornar a jugar EuroCup i per tant, estem molt contents perquè portar el nostre club i el país per tota Europa és molt important».