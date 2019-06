L’Engordany i el Sant Julià preparen els seus compromisos europeus

La UE Engordany de Filipe Busto i la UE Sant Julià d’Emiliano González van entrenar ahir a les 20 hores a l’Estadi Comunal per preparar els seus respectius compromisos de l’Europea League.

En aquest sentit, el conjunt escaldenc viatja avui a San Marino per disputar la ronda preliminar de la competició europea contra la Società Polisportiva La Fioriota, demà, a les 20.45 hores, a l’Stadio Olimpico de San Marino. Per un altre costat, la UE Sant Julià rep al College Europa de Gibraltar.

En aquest context, Aaron Sánchez, recentment fitxat per l’Engordany, va explicar que «és un altre repte per a mi, per seguir demostrant que em mereixo aquesta oportunitat que m’està donant l’equip i per seguir creixent com a jugador». «Esperem un partit com els que disputaríem contra el Sant Julià o el Vallbanc Santa Coloma, tenen molt bons jugadors però tenim la possibilitat de guanyar i competir, hem de veure com solucionem el partit», reiterava. «A casa igual són els favorits, però hem de veure què ens trobem», afegia.

Així mateix, l’exjugador de la UE Santa Coloma va reconèixer que no «hem pogut saber molt del rival a més d’unes poques imatges». «Tenen bons jugadors i van a la disputa, per tant és factible passar de fase, no són molt superiors a nosaltres», indicava i assegurava que «de tu a tu segur que competirem amb les nostres armes, estic molt segur que ho farem molt bé».