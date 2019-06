L’assemblea de la FAF estudiarà ampliar la lliga a 10 equips

L’assemblea de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) serà la més important de la seva història, ja que se celebra emmarcada en l’Operació Cautxú, que investiga la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides econòmiques de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que desenvolupen.

En aquest sentit, a més de ratificar la confiança amb l’actual junta directiva de l’entitat i aprovar la incorporació d’un nou càrrec, també es poden aprovar diversos canvis, entre ells, ampliar la Lliga Multisegur Assegurances i passar dels vuit als deu equips. Aquesta mesura seria de cara a la temporada 2020 - 2021 i implicaria alguns canvis en el sistema d’ascensos i descensos. En aquest context, aquest canvi es votarà després que un club ho hagi proposat. Així, des de la FAF reiteren que «qualsevol canvi s’ha d’aprovar per l’assemblea».

Per un altre costat, l’equip de La Guingueta d’Ix, el Futsal Bourg Madame Pyrénées Catalanes, es podria convertir també en equip de la Lliga Viatges Pantours de futbol sala si així ho decideix l’assemblea. En aquest context, des de la FAF van indicar que «és un equip que no té rivals a prop i que vol competir».

Els clubs votaran alguns canvis en el reglament per evitar casos d’impagaments als jugadors

A més a més, també es votaran diversos canvis en els reglaments generals de l’entitat i de la competició, a fi d’evitar que torni a passar un cas com el de l’FC Lusitans, que va viure una greu situació econòmica i no va poder fer front a les nòmines dels seus jugadors. En aquesta línia, molts jugadors van quedar desvinculats del club i no van poder fitxar per cap altre equip de la lliga, un fet que ara es vol modificar per evitar. «Qualsevol canvi es fa amb la intenció de millorar el funcionament de la lliga», manifestaven des de la federació.

Finalment, la FAF també donarà a conèixer l’estat de les noves infraestructures, com són les instal·lacions de La Massana i desvetllarà de manera oficial els nous projectes en els quals s’està treballant, entre ells, els dos nous camps d’Encamp.