L’AREB reclama 479 milions als antics consellers de BPA

L’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) ha presentat una demanda d’acció de responsabilitat social de 479 milions contra els tres membres del comitè executiu de BPA –Higini i Ramon Cierco, i Joan Pau Miquel– i contra tres membres del consell d’administració. L’administrador únic de l’entitat intervinguda considera que van actuar amb una mala praxi va provocar la nota del FinCEN i la posterior intervenció del banc. La demanda civil va ser comunicada ahir a totes les parts i el Grup Cierco afirma que és «una resposta a la reclamació feta en el seu dia pels accionistes principals –que reclamen una reparació de les pèrdues provocades per la nacionalització de l’entitat– i la recent admissió de la querella pels CoCos».



Fonts de l’AREB afirmen que l’acció judicial pretén rescabalar la societat pels danys que patits per aquestes accions dels gestors de BPA. Els Cierco, però, reiteren que els elements que van desencadenar la nota del FinCEN «mai han estat provats, sinó que en gran part ja han estat desacreditats».



Els demandats reiteren que els elements de la nota del FinCEN «han quedat desacreditats en gran part»

Els demandats lamenten la fórmula en la que es basa l’AREB per establir els 479 milions de responsabilitat social. Argumenten que en la demanda s’aporten dos càlculs. El primer, a través d’un informe pericial que els mateixos accionistes principals fins a la nacionalització del banc van facilitar en el marc de la demanda administrativa de responsabilitat. Aquest estudi «establia en 482 milions d’euros el valor del banc en el moment de la seva intervenció», precisen els germans Cierco. En la demanda s’hi resten 3,8 milions «d’allò recuperat i que cal interpretar com l’únic que ha pagat JC Flowers per l’adquisició de Vall Banc», defensen.



D’altra banda, el segon càlcul és un informe que valorava el banc en 367,9 milions, elaborat «en el seu dia» per PricewaterhouseCooper’s (PwC), expliquen els germans Cierco. En el cas que no sigui acceptat el càlcul aportat pels antics accionistes majoritaris del banc intervingut, la demanda sol·licita que es xifri la pèrdua en 364,1 milions, que seria el resultat de restar els 3,8 milions al càlcul fet per PwC.



Ambdues opcions mostren que la demanda és «evidentment» una resposta a l’exigència de reparar els danys causats i també, «a la querella que recentment s’ha admès a tràmit i que acusa l’AREB, BPA i JC Flowers de prevaricació i administració deslleial entre altres per l’afer dels CoCos».