Lleure 3D assegura que no va fer la reserva de marca «amb mala fe»

Lleure 3D ahir va reaccionar a la demanda que Jocs SA va anunciar que interposaria contra aquesta empresa per haver registrat la marca Casino de les Valls «amb evident mala fe i un clar abús de dret». «La societat guanyadora vol vendre la idea que l’acció dels meus clients va ser un intent d’obstaculitzar la seva sol·licitud de llicència del casino, però en cap cas va obtenir el registre amb mala fe», va defensar l’advocat de Lleure 3D, Benjamí Pujol, en declaracions a aquest rotatiu. De fet, segons va explicar, l’acció de la companyia tenia com a objectiu comprovar si Jocs SA havia regularitzat la seva situació i havia registrat correctament el nom comercial, ja que a l’hora de presentar-se al concurs va associar Casino de les Valls a «serveis a Internet».

Benjamí Pujol: «Lleure 3D va actuar amb tota la bona fe i transparència del món; abans ja havia denunciat aquesta irregularitat»

«Lleure 3D va actuar amb tota la bona fe i transparència del món, ja que abans ja havia denunciat aquesta irregularitat en el recurs que va presentar al Govern però tant aquest com Jocs SA van fer-ne cas omís», va aclarir Pujol. De fet, l’empresa que va aliar-se amb Barrière per concórrer al concurs del casino va fer-ho amb la marca Premium Casino Andorra, de manera que no pot fer res amb Casino de les Valls. «Els meus clients volen tenir al seu abast tots els mitjans per acreditar que Jocs SA no va complir amb el plec de bases i el fet de tenir la marca és una acreditació molt forta», va argumentar l’advocat tot indicant que «si després el guanyador no pot obtenir la llicència, és qüestió de la legislació».

Malgrat tenir coneixement de la demanda a través dels mitjans de comunicació, Pujol va explicar que ells encara no l’han rebuda i que no serà fins aleshores que podran analitzar-la i decidir com actuar. De moment, però, va indicar que els seus clients estan «molt tranquils» amb tot el que està passant.

Justament ahir, Novomatic Gaming Spain, l’aliat tecnològic de Jocs SA, va reiterar a través d’un comunicat el seu compromís amb l’empresa andorrana. «Novomatic manté el seu màxim interès per convertir-se en el seu soci tecnològic i per subministrar-li tota la tecnologia d’última generació perquè el projecte marqui un abans i un després en l’oferta de lleure i entreteniment del Principat», van recalcar des de la companyia espanyola.