La Vuelta ja es respira a Andorra

Andorra ja respira i ja té ganes de Vuelta. Andorra la vol. És el premi de tot un estiu de ciclisme. En aquest context, ahir, el ciclista d’Artà resident al Principat i candidat a guanyar el Tour de França, Enric Mas i el mític Pedro Delgado, veu del ciclisme a Televisió Espanyola i exvencedor de la ronda francesa, es van trobar a Andorra per gravar un capítol dels Pericopuertos, programa de Televisió Espanyola que analitza els ports que hauran d’escalar els participants a la Vuelta a Espanya. D’aquesta manera, Perico va tenir un convidat de luxe, el vencedor de l’etapa andorrana de la darrera edició. Mas, a Andorra, va fer història, va aconseguir fer-se un lloc entre l’elit del ciclisme i va marcar un abans i un després. Està cridat a ser un dels grans d’aquest esport i a ser ovacionat als Camps Elisis.

Així, el pilot pujarà el Coll d’Ordino en sentit contrari al del 2018, després, per descomptat, s’anirà al Coll de la Gallina, perquè no s’han de perdre les tradicions i, al final, s’enllaçarà amb la Comella. Després es descobrirà un port inèdit, Engolasters i, d’aquí es recorrerà un tram de quatre quilòmetres d’sterrato que connectarà amb els Cortals d’Encamp, les Pardines.

D’aquesta manera, Delgado va explicar que en la jornada d’ahir «va fer molta calor» però «va ser un plaer pedalar al costat de l’Enric». «Conec perfectament la Comella, pels meus temps de corredor i els Cortals també, per La Vuelta», explicava però remarcava que «el que no coneixíem és Engolasters, creia que era més llarg, és una etapa en la qual es fan petits descansos però és tota una ascensió perquè es va empalmant». «El terreny de terra no deixarà que ningú es recuperi, serà un final bonic, molt diferent del que estem acostumats a Andorra, em sembla molt interessant i polivalent, serà una jornada molt curta però molt potent», analitzava.

Tot i això, es va mostrar una mica crític amb l’etapa, ja que creu que «per a mi, és massa curta». «Potser tinc una visió del ciclisme clàssic i no li vull treure duresa perquè té més de 4.000 metres de desnivell però serà un exercici de tres hores i mitja, és la nova versió del ciclisme modern i jo no en sóc partidari, preferiria que tingués 50 quilòmetres més», subratllava.

Pel que fa a l’sterrato, assegura que «hi ha moments que poden ser perillosos, corbes en les quals la bicicleta no s’agafa bé i hi poden haver caigudes o punxades». «Serà molt important perquè els corredors tindran forces i hi haurà molts favorits per la general que deixaran de ser-ho o s’allunyaran», va preveure i va recordar que s’estranyarà «si Andorra està un any sense una etapa de la Vuelta o el Tour».