Crítiques per la «desatenció» a Arinsal i Erts

L’entitat agrupa una vintena d’empresaris que representen prop de 40 negocis i denuncien deficiències en la neteja i la treta de neu, a més d’una manca flagrant d’inversió en manteniment i embelliment dels carrers que ha portat fins a situacions de degradació i de mal estat greus. Pel que fa al futur de Vallnord, admeten diferències, per la qual cosa volen ser escoltats abans de prendre una decisió sobre la continuïtat de la marca.

La nova junta, encapçalada per Sara Toussaint i Fiona Dean, va sorgir de l’assemblea general celebrada ahir, en la qual es va posar de manifest «la greu situació que viuen els negocis d’ambdós nuclis després de dues temporades d’esquí amb pèssims resultats econòmics». Consideren que la situació es deu a «l’oblit» al qual el comú ha sotmès els dos nuclis i al fet que s’hagin centrat tots els esforços en l’embelliment i la dinamització de la Massana, en detriment de la resta de pobles de la parròquia.

L’Associació de Promoció Turística d’Arinsal i Erts (Aptae) ha reprès l’activitat amb una nova junta amb l’objectiu de denunciar la «desatenció» a la que consideren que el comú de la Massana ha sotmès els dos nuclis de població. Els membres de l’entitat també reclamen «les inversions necessàries per reactivar l’activitat econòmica i comercial de la zona», van informar mitjançant un comunicat.

Per El Periòdic

