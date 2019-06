Alís porta l’acord d’inversions del comú amb Saetde a la Batllia

L’excònsol d’Encamp, Miquel Alís, i l’exconseller general, Roc Rossell, no es donen per vençuts en la seva batalla contra l’acord d’inversions signat entre el comú i Saetde i han portat la qüestió a la justícia. Després que la corporació respongués amb silenci al recurs administratiu presentat l’octubre passat, han complert l’amenaça i han entrat una demanda a la Batllia que segons es va fer públic ahir al BOPA ja s’ha admès a tràmit.



«Nosaltres el que demanem és que si es volen ocupar terrenys comunals, només hi ha una solució: treure un plec de bases i fer un concurs perquè hi hagi publicitat i concurrència», va exposar l’excònsol, insistint que «això de fer una cessió a dit a una societat, no es pot fer».

Els detalls

L’acord impugnat es va aprovar el setembre del 2018 i permet a Saetde utilitzar els terrenys de Concòrdia durant cinc anys. La societat, doncs, passava a disposar dels terrenys del Pla de les Pedres, fora del domini esquiable actual. Amb tot, es va decidir no fer un concurs públic per a la cessió dels terrenys, sinó que es va optar per una cessió temporal de l’espai públic, obligant, això sí, a què les obres que s’hi fessin no fossin permanents i que la cessió fos a precari.



Igualment, el conveni també preveia la cessió gratuïta del vestíbul del Funicamp perquè la societat hi fes millores i com a contrapartida Saetde invertiria per ampliar la capacitat del giny un 20%.



Justament per aquest darrer punt Alís també va protestar. «No es diu durant quants anys el podran ocupar, no es fixa un lloguer... amb aquestes condicions jo també el voldria!», va etzibar, remarcant que «això no pot ser».



D’altra banda, en relació a les darreres declaracions del cònsol major, Jordi Torres, exposant que la intenció és que abans del final del mandat es podria convocar un concurs per renovar la concessió, Alís considera que si es fa aquest pas, caldria anul·lar tant l’acord d’inversions com el d’intencions signat al final del mandat de Jordi Mas i que mai s’ha desenvolupat.