El preu del bitllet senzill s’encareix i es redueix el cost dels abonaments

«Amb l’objectiu de fomentar una política que incentivi l’ús del transport públic», a partir de l’1 de setembre entraran en vigor les noves tarifes de les línies del transport nacional, va anunciar ahir el ministre Portaveu, Eric Jover. Paradoxalment, però, el Consell de Ministres va decidir aprovar, «en base a l’evolució de l’IPC», l’increment d’entre un 2 i un 3% els bitllets senzills i els d’anada i tornada, que a la Zona 1 passaran de costar 1,85 euros i 3,45 euros, respectivament a 1,90 euros i 3,55 euros. A la Zona 2 el preu final serà de 3,45 euros i 5,00 euros; a la Zona 3 de 4,80 euros i 7,30 euros i a la Zona 4 de 6,35 euros i 10,00 euros.



Les tarifes que sí que baixaran «per tal de fidelitzar els usuaris», va explicar Jover, seran les d’ús intensiu, que en comparació amb el preu actual es reduiran entre un 7 i un 10%. Així, per exemple, a la Zona 1 la T40 costarà 42,60 euros, o a la Zona 4 la Tarifa mensual sense límit de viatges, 160,40 euros.

Transbord entre línies

Una altra novetat que preveu el concurs, i que el Govern considera «molt destacable» és que els usuaris puguin fer transbord entre línies dins un determinat període de temps, quelcom que fins ara no estava contemplat. Així, Jover va informar que des de la validació del bitllet, els passatgers tindran un temps de 60 minuts a la Zona 1 per canviar de transport; 70 minuts a la Zona 2; 80 minuts a la Zona 3 i 90 minuts a la Zona 4.

Altres canvis

El ministre també va avançar que aquest nou decret permetrà recollir la prestació de serveis de la Targeta Magna, la Targeta Blava o el Bus Lliure que se substituiran pel pagament per part de l’Executiu a l’empresa adjudicatària per cada viatge real a un preu mínim d’1,31 euros. En aquest sentit, Jover va assegurar que les condicions per als usuaris no variaran. Tots els abonaments actualment en servei seran vàlids fins al 31 d’agost i el servei continuarà sent gratuït per als menors de tres anys.



Aquest pas, va assenyalar el ministre, també va lligat a l’adjudicació del passat 8 de maig de la concessió de les línies nacionals a Autocars Nadal i a la UTE Cooperativa Interurbana Andorrana.



Per últim, Jover va destacar que l’objectiu de tot plegat és aportar millores qualitatives a la infraestructura, a la planificació i la gestió, al disseny de les línies i les tarifes, així com abaratir costos.