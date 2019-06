L’Executiu defensa l’augment de la pressió fiscal

El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre Portaveu, Eric Jover, van coincidir ahir a assenyalar que l’increment de la pressió fiscal «no té per què ser una mala notícia». Espot va assegurar que si aquest augment «va vinculat a una major recaptació en l’impost de societats, això vol dir que les empreses fan més beneficis i que hi ha un creixement de l’activitat econòmica». En la mateixa línia, Jover va recordar que la pressió fiscal «és la suma de les diferents formes d’imposició que tenim al país, dividida pel PIB i, per tant, com més elevat sigui aquest percentatge, més beneficis per a les nostres empreses». A més, ambdós polítics van demanar no comparar Andorra amb altres països, ja que el Principat té la peculiaritat que són els visitants els que assumeixen part de la pressió fiscal a través de l’IGI. «Hem de pensar que tenim uns vuit milions de visitants cada any que fan moltes despeses i tots els seus tiquets fan augmentar la recaptació de l’Estat, sense que això suposi un augment de l’aplicació dels tipus fiscals», va detallar Jover.



Amb tot, Espot va assegurar que «hi ha un compromís ferm de no apujar la fiscalitat», si bé a mitjà termini pot haver-hi una «pujada moderada i progressiva de les cotitzacions socials per fer front a la sostenibilitat de les pensions».