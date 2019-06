Encamp convoca el concurs per la nova guarderia del Pas

El Comú d’Encamp va publicar ahir al BOPA l’edicte per convocar el concurs per tal de tirar endavant la construcció de la nova escola bressol del Pas de la Casa. Es tracta dels treballs corresponents a la fase 2 de l’obra i preveuen la realització del forjat del paviment de la planta baixa per sobre els pilars i murs de la planta semisoterrani,i l’acabament de l’edifici i els seus entorns.

Actualment s’estan enllestint els treballs de la primera fase, que preveia la construcció dels fonaments i la urbanització de la zona amb les corresponents canalitzacions i subministraments. Així, el plec de bases ja preveu que l’adjudicatària de la segona fase s’haurà de coordinar amb l’empresa encarregada de la fase 1 per treballar de manera simultània. Pel que fa als terminis, el plec de bases fixa que l’obra haurà d’estar «totalment feta i acabada» en un termini de 12 mesos. Com sol ser habitual, s’han previst penalitzacions en cas que l’adjudicatària incomplís amb els terminis fixats per dur a terme l’obra.



Les empreses interessades a presentar-se al concurs hauran de presentar les seves ofertes en un sobre tancat on hi haurà de figurar de forma clara i evident el títol del concurs, el número del projecte i el nom del concursant. Tot això abans de les 10 hores del dia 25 de juliol de 2019. Seguidament s’efectuarà l’obertura pública dels plecs.



Cal recordar que els treballs de renovació de l’escola bressol del Pas van començar, finalment, amb un any de retard en relació al previst. La instal·lació quedarà situada just davant de la sala de festes, ja que finalment es va considerar que aquesta opció era més idònia que refer l’actual.