Baró defensa que les inversions a Arinsal i Erts han augmentat

El cònsol major de la Massana, David Baró, ha encaixat amb esportivitat les crítiques fetes per la reactivada Associació de Promoció Turística d’Arinsal i Erts (Aptae), si bé no s’ha amagat de defensar les inversions fetes als dos nuclis. Així, en el marc de la celebració de la benedicció del bestiar de Setúria, Baró va assegurar que des de la corporació «celebrem que s’hagi reactivat l’associació», ja que consideren «molt important que hi hagi interlocutors».



En relació a les crítiques rebudes per la suposada «desatenció» als pobles d’Erts i Arinsal, va indicar que si bé el fet que l’associació estigués inactiva «no ha permès fer un seguiment exacte de què s’ha fet d’inversió, tenim dades que mostren que la inversió a Arinsal o Erts, en l’àmbit del turisme, ha anat augmentat cada any». Així, el cònsol es va mostrar disposat a trobar-se amb els membres de l’entitat per poder tractar totes aquelles qüestions que els preocupen.



De la mateixa manera va deixar clar que «la col·laboració hi serà», posant com a exemple el nou pla de dinamització comercial que s’ha de posar en marxa. «Es compta amb ells així com altres associacions, perquè és entre tots que es fa aquest treball, entre privat i públic i així és com s’ha d’avançar».



En el comunicat per anunciar la reactivació de l’associació, es van reclamar «les inversions necessàries per reactivar l’activitat econòmica i comercial de la zona» i van denunciar «la greu situació que viuen els negocis d’ambdós nuclis després de dues temporades d’esquí amb pèssims resultats econòmics». Els membres de l’Aptae es queixen que fins ara tots els esforços en embelliment i dinamització s’han centrat a la Massana.



L’entitat, que agrupa una vintena d’empresaris que representen prop de 40 negocis també denuncien deficiències en la neteja i la treta de neu. Pel que fa al futur de Vallnord, volen ser escoltats abans de prendre una decisió sobre la continuïtat de la marca.