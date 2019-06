La Federació de Patinatge presenta la delegació mundial

Per altra banda, la patinadora Anna Palacios debutarà en el programa curt i buscarà millorar la seva vintena posició de la darrera competició.

En aquest sentit, la selecció sub-19 de Roger Corral s’estrenarà diumenge contra Anglaterra i el seu objectiu és proclamar-se campions de la seva categoria. Per altra banda, l’absoluta debutarà el pròxim 7 de juliol i està enquadrada amb Anglaterra, Egipte i Moçambic. Així mateix, el tercer equip en competir serà el de xous.

La Federació Andorrana de Patinatge (FAP) va presentar ahir la delegació que participarà en els World Roller Games 2019 que se celebren a Barcelona. En aquest sentit, aquesta estarà formada per tres equips que participen en tres disciplines diferents, a més de dues competidores que participen en proves individuals.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació