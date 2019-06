Senglin es converteix en el primer fitxatge del MoraBanc

Comença una nova era. El MoraBanc Andorra va tancar ahir la incorporació del base nord-americà Jeremy Senglin, un home que arriba per substituir a Andrew Albicy, qui va ser el director d’orquestra de l’equip durant tres temporades. El francès arriba al Principat per una temporada.

Senglin va ser un dels jugadors més destacats de la lliga francesa amb el Nanterre el curs passat. El base, de 24 anys i d’1,88 metres d’alçada arriba a Andorra després de dominar la competició amb uns números extraordinaris: 14,3 punts per partit, 3,2 assistències i 2,4 rebots per partit, sent fonamental en la gran temporada del Nanterre, equip revelació de la lliga francesa havent arribat a semifinals de la competició.

Prèviament, Senglin es va formar a la Universitat de Webber State amb la que va destacar al punt de marcar diversos rècords del seu equip i de la conferència Big Sky.

Després d’un breu pas per NBA G League i un pas frustrat per una lesió per Alemanya, la temporada passada el jugador va esclatar amb el Nanterre, equip amb el qual va mostrar la seva gran qualitat i el que podia oferir.

En aquest context, el General Mànager del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, va explicar ahir que «com a primera incorporació, és molt il·lusionant». «És un jugador que té molt de talent i aquest any ha fet una temporada extraordinària a França», destacava i recordava «que pot jugar tant de base com d’escorta, té molta producció ofensiva i molt bon llançament de tres punts». «Ha fet una aposta molt important per venir a Andorra, ens ha vist com un lloc molt atractiu per poder fer un salt i arribar més amunt», sentenciava.

En aquest context, el fitxatge arriba després que l’EuroCup anunciés que el MoraBanc és el tercer equip de la Lliga Endesa que disputarà la competició europea, juntament amb el Divina Seguros Joventut i l’Unicaja de Màlaga. Per tant, un cop coneguda aquesta informació, el MoraBanc ja podia començar a anunciar els fitxatges i de Senglin només és el primer, ja que s’esperen més anuncis en els pròxims dies, així com algunes renovacions, a més de conèixer si Moussa Diagne segueix al Principat o optar per rescindir la seva vinculació amb l’entitat tricolor.