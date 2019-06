La cabana ramadera augmenta un 12% en els darrers deu anys

La cabana ramadera va assolir els 5.786 animals durant el 2018, una xifra que representa un creixement del 12% en comparació amb els resultats de fa deu anys, tal com assenyalen les xifres que va compartir el director del departament d’Agricultura, Josep Maria Casals, durant la jornada de benedicció del bestiar a Setúria, una de les set unitats pastorals on es concentren els ramats.

Aquesta dada suposa la segona xifra més alta des del 1996 i mostra la tendència positiva dels caps de bestiar, que augmenten per tercer any consecutiu. En aquest sentit, Casals va posar en valor el «sistema de producció molt ecològic», basat en «una alimentació molt natural del vedell perquè mami de la mare durant tres o quatre mesos mentre està a la muntanya».

Les parròquies que van experimentar l’increment més elevat van ser Encamp (8,1%), Ordino (7,2%) i Sant Julià (4,4%). En relació al bestiar, el padral constata un any més que el sector oví és el més nombrós, amb 3.327 animals; seguit del sector boví, amb 1.502 animals; el sector equí, amb 556 animals; i finalment el sector cabrum, amb 401 animals. Quant a les explotacions ramaderes per parròquies pràcticament es va mantenir el nombre de caps de bestiar al 2018, ja que tant sols es van reduir dos respecte a l’any anterior. D’aquesta manera, es consoliden les 61 explotacions d’equí, les 43 de boví, les 35 d’oví i les 31 de cabrum.

Suport al sector primari

El cap de Govern, Xavier Espot, també va ser present a la jornada com a mostra de «suport al sector primari», així com també altres ministres de l’Executiu. Un dels reptes en matèria agrícola i ramadera és el relleu generacional d’un sector tradicionalment envellit, raó per la qual Espot va aspirar a trobar «noves fonts de producció». «Una part d’aquest pla a mitjà i llarg termini ha de ser el de preparar el relleu generacional a través d’una sèrie de formacions i cursos de capacitació. I ha de ser una aposta atractiva per a les noves generacions» va sostenir el cap de Govern.

Per «conservar i fer prosperar» el sector primari , Espot va apel·lar a «la societat en el seu conjunt» per implicar-la en «un treball de conscienciació». «Si els camps no estan tallats i no estan llaurats i al final acabem ocupant tot el nostre espai verd per construcció o els deixem a l’erm doncs és evident que va en contra del que ha estat Andorra» va recalcar Espot, qui va incidir que tant l’agricultura com la ramaderia estan «íntimament vinculats amb la nostra identitat i el nostre patrimoni natural».

Un altre aspecte que Espot va posar èmfasi és que malgrat que el sector primari sigui «deficitari i no especialment rendible», cal donar suport als «agricultors que han fet apostes arriscades i molt valentes» a l’hora de consumir productes, és a dir, que «abans de comprar un producte industrial que potser serà una mica més econòmic potser val la pena comprar un producte agrícola de proximitat i autòcton», ja que «això després té un retorn efectiu» en el sector primari va concloure Espot.