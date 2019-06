El Sant Julià rep a l’Europa de Gibraltar a l’Estadi Comunal

La UE Sant Julià rep avui a l’Europa de Gibraltar, un equip molt potent que s’ha reforçat amb fins a set jugadors de la Tercera i Segona Divisió B d’Andalusia. En aquest sentit, els gibraltarencs no volen perdre l’oportunitat d’emportar-se la victòria del Comunal, avui, a les 20 hores, en un duel que estarà marcat per la calor.

Emiliano González, entrenador del Sant Julià, va explicar ahir que «la preparació ha estat un poc precipitada perquè fins fa tres o quatre dies no sabíem dels jugadors que disposaríem per a l’enfrontament». «Jugarem amb il·lusió i ganes de veure què passarà», reiterava i comentava que «l’objectiu és arribar al partit de tornada amb l’eliminatòria igualada i que la puguem disputa». «Cap dels dos equips voldrà encaixar gol, en el partit es veurà la forma de jugar d’un i de l’altre», reiterava.

En aquest context, Emiliano va assegurar que l’Europa és el favorit, «sens dubte». «Sobre el paper ho són però espero que nosaltres ho siguem al camp», puntualitzava. Així mateix, va comentar que «tenen uns fitxatges experimentats, defenses de 30 anys que ja saben de futbol», «però juguem a casa nostra, esperem competir i volem treure el màxim del nostre equip».

A més, va indicar que «el futbol serà molt lent i el qui millor s’adapti el camp tindrà un benefici». «Hem tingut molt poc temps per preparar l’eliminatòria, hem hagut de trucar a jugadors que no estaven». «Dels 17 jugadors que estàvem, no hem coincidit ni un dia però per orgull es deixaran la pell al camp i intentaran fer una eliminatòria el més digne possible», reiterava. «Hem recuperat jugadors que tenien vacances, han fet un esforç i s’ha d’agrair però els fitxatges que havien de venir d’Espanya, al final, no han pogut», revelava.