«Les sensacions són molt bones, busquem que sigui un partit equilibrat i volem portar el control del partit», revelava i assegurava que «sabem que tindrem les nostres oportunitats i les nostres opcions passa per això». A més, va afegir que «és un rival que juga a casa» i que «juga la lliga amb unes condicions similars a la nostra». «Ells es voldran fer fort, és un equip còmode en pilota que buscaran jugar amb profunditat, nosaltres voldrem contrastar-ho», manifestava i reiterava que «és possible repetir la gesta». «Els nous jugadors s’han integrat bé, gent que ja coneix els companys, ha estat fàcil», concloïa el tècnic.

La UE Engordany vol repetir la gesta de la temporada passada i vol superar la ronda prèvia de l’Europa League. En aquest sentit, els escaldencs disputen avui a les 20.45 el primer partit de la fase a l’Stade Olimpico de San Marino. En aquest context, l’entrenador Filipe Busto va explicar que «estem preparats per afrontar aquesta eliminatòria».

