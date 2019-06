Escac a l’ENFAF

El futur de l’ENFAF està en l’aire. Els clubs no poden més. Estan indignats. D’aquesta manera, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, aquest dimarts a la nit hi va haver una reunió importantíssima a les oficines de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) entre diversos coordinadors de les bases d’alguns clubs i la comissió de la base de la FAF per abordar el futur dels equips de l’entitat. En aquest sentit, després d’haver enviat una extensa carta, els clubs van sol·licitar una reducció dels equips, és a dir, que la federació deixi de tenir equips duplicats i, per tant, ara, serà l’assemblea qui haurà de prendre la decisió aquest pròxim dia 1 de juliol.

En aquest context, la FAF no s’ha volgut pronunciar mai sobre aquest tema i tampoc es pot preveure quin serà el resultat de la votació de l’assemblea. Però els clubs volen que l’entitat lluiti per mantenir la qualitat de les lligues de la base, ja que hi ha una por que deixi de ser competitiva perquè no hi ha prou nens al país. És a dir, després que l’FC Andorra anunciés el seu nou projecte i que vulgui construir un equip cadet, un infantil, un juvenil i un amateur, les alarmes van saltar perquè dos equips ENFAF i un altre de l’Andorra és massa, sobretot tenint en compte que no es podrà competir amb el potencial del club tricolor. El nom de Gerard Piqué darrere del projecte, amb el potencial de Kosmos, farà que, sens dubte, els nens triïn aquesta opció perquè, a llarg termini, és el més profitós pel seu futur.

Així, el nou projecte tricolor es nodrirà de jugadors dels equips de les lligues nacionals base i de l’ENFAF i, per tant, això pot afectar negativament a la competició domèstica, un fet que des del mateix club es vol evitar i per això, aposten per no fitxar a més d’un parell de jugadors per equip.

Des del minut u, els clubs van intentar buscar una solució al problema i després que s’assabentessin de les negociacions amb l’Andorra, es van mostrar a favor d’un acord en el qual els tricolor passaven a gestionar un equip ENFAF. Per aquest motiu, van mantenir diverses reunions amb la FAF per arribar a un acord i a protegir la Lliga Nacional.

Negociacions trencades

Cal recordar que la FAF i l’Andorra de Gerard Piqué volien treballar conjuntament, sense trepitjar-se i en una reunió es va plantejar que, en lloc de què la federació gestioni dos equips ENFAF per categoria, transferir-ne un a l’entitat tricolor, de manera que cadascú en tindria un per cada categoria de la base, que serien independents entre ells, amb noms diferents. Però llavors, no va arribar l’entesa i les negociacions es van trencar. Entre altres motius, perquè va esclatar l’Operació Cautxú, que investiga la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides econòmiques de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que desenvolupen i que manté al secretari general de l’entitat, Tomàs Gea i al seu tresorer, José García, a la presó, alguns assumptes s’han alentit, pausat o posposat, com és lògic. A més, en el moment més àlgid de la negociació, va arribar el partit de l’any, l’Andorra – França a l’Estadi Nacional i no es va poder seguir negociant.

Tanmateix, després de veure que un acord no era possible i després que no hi hagués comunicació, l’Andorra va decidir donar llum verda definitivament al projecte i des de fa una setmana el club ja està treballant per crear els seus conjunts des de zero. És un projecte que està liderat per Richard Imbernón, que és el coordinador de la base andorrana. Tot i això, segons va assegurar Jaume Nogues, director esportiu del club, «hi ha bona relació amb la FAF». «Volem fer el menys mal possible», sentenciava.

Per tant, és fàcil d’entendre que els clubs estiguin exaltats i preocupats i, per tant, després d’una reunió en la qual va ser molt difícil arribar a conclusions, ara tocarà a l’assemblea decidir quin és el futur de l’ENFAF, que podria veure el seu nombre d’equips reduïts i tenir tan sols un infantil, un cadet i un juvenil. Així, encara que alguns clubs ho voldrien, no desapareixerà del tot, ja que a més, seria absurd perquè l’FC Andorra, ara per ara, no pot assumir un projecte tan gran. Cal recordar que els clubs no entenen com és que no s’ha arribat a un pacte i recorden que, en els seus orígens, la FAF va donar un cop de mà a la base de l’Andorra perquè no podia gestionar-la per motius econòmics, un fet que ja s’ha solucionat. Per tant, aquest tema se suma a tots els derivats de la investigació policial.